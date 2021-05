Em São José do Egito, gesto faz a diferença no tratamento da Covid

Em São José do Egito, um gesto da equipe multidisciplinar que cuida da nutrição dos pacientes tem ajudado a estimular a luta pela cura no tratamento da Covid-19.

A ideia foi do jovem tuparetamense Pedro Nogueira, formando em Medicina pelo IMIP, no estágio final de medicina em São José do Egito, prestes a receber sua CRM e foi abraçada pelos profissionais de saúde.

A ideia consiste em levar frases de estímulo, incentivo e força nas embalagens que servem as refeições aos pacientes. “Iniciamos como essa pequena demonstração de cuidado e carinho para nossos pacientes internados nas alas, principalmente aos pacientes com COVID-19, que tem mais da nossa atenção devido a todo processo vivido”, explica.

A demonstração é de que o serviço de nutrir os pacientes vai além de contabilizar calorias, proteínas e carboidratos. “Trabalhamos cuidando do filho de alguém ,do esposo de alguém ,de uma pessoa que é especial para alguém”, diz a postagem da equipe multidisciplinar.

Do Nill Júnior