Em Serra Talhada, 14° BPM recebe viatura para a Patrulha Maria da Penha

Na manhã da última sexta-feira (09), o 14° Batalhão da Polícia Militar promoveu a entrega da viatura da Patrulha Maria da Penha. O evento aconteceu na Rua Enock Ignácio de Oliveira (Rua 15), centro de Serra Talhada, e contou com as participações de todo o efetivo policial feminino daquele dia, da coordenadora regional da Secretaria da Mulher de Pernambuco, Sra. Marília Silva, da secretária executiva da mulher de Serra Talhada, Sra. Mônica Cabral e da equipe multidisciplinar do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), coordenado pela Sra. Maria Rosineide. Na ocasião, houve entrega de panfletos sobre vários temas relevantes às mulheres, entre eles a Lei n° 11.340 (Lei Maria da Penha), a Patrulha Maria da Penha da PMPE e o atendimento prestado pelo CEAM às mulheres.

Ainda durante o evento, uma mulher que estava de passagem pela cidade relatou aos profissionais que há alguns dias tinha sido vítima de violência doméstica praticada pelo marido, momento este que todos se mobilizaram para prestar o melhor atendimento e levá-la à Delegacia de Polícia Civil para formalizar o registro do crime. “Isso mostra a importância da criação da Patrulha Maria da Penha, e que a violência contra a mulher não está aumentando e sim os registros, pois as mulheres estão se sentindo mais encorajadas a buscarem seus direitos”, pontuou o Ten Cel PM Figueiredo, comandante do 14° BPM.

A viatura da Patrulha Maria da Penha é o resultado dos esforços do Ten Cel PM Figueiredo e do Cel PM Vanildo Maranhão, comandante geral da PMPE, que através da Secretaria de Defesa Social (SDS), conseguiram mais uma ferramenta no combate à violência de gênero. “Com a chegada dessa viatura exclusiva, nós vamos atender não só as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar de Serra Talhada e distritos, mas também as das cidades que estão sob nossa responsabilidade territorial, são elas: São José do Belmonte, Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo, Calumbi, Flores e Betânia”, finalizou o comandante. Em Serra Talhada, a Patrulha Maria da Penha vem atuando desde o dia 17 de novembro de 2017 e já realizou 43 visitas de acompanhamento a 24 mulheres. Mais uma vez o 14° BPM avança na prevenção e na efetivação de medidas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

A Patrulha Maria da Penha realiza policiamento ostensivo preventivo direcionado ao acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência em desfavor dos seus respectivos agressores, por meio de visitas domiciliares.