Um adolescente de 17 anos, foi detido com um papelote de maconha na manhã dessa terça-feira (10), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a PM, ao fazer abordagem no menor W. C. P. S., encontraram com o mesmo um papelote de maconha, com aproximadamente 5 gramas.

Diante do fato, o menor foi encaminhado a DPC local para adoção de medidas cabíveis.