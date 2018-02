Em Serra Talhada, bar é notificado por falta de extintor e atestado de regularidade

Um bar foi notificado pelo Corpo de Bombeiros, durante a realização da Operação “Bar Seguro”, que feita em conjunto conjunto com o 14º BPM. O estabelecimento comercial, fica localizado na Avenida Luiz Cosme Magalhães, no bairro São Cristóvão, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu na noite da última quarta-feira (21), quando os militares o Bar “Espetinho do Mano”, onde foi constatado pelo Graduado do Corpo de Bombeiros Militar que naquele estabelecimento faltava o extintor de incêndio como também o atestado de regularidade, estando em desacordo com as regulamentações do Corpo de Bombeiros.

O referido bar foi notificado e posteriormente interditado, sendo orientado a regularizar sua situação.

Via Nayn Neto