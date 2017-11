Em Serra Talhada, dupla aterroriza bairro Ipsep e rouba três celulares de transeuntes

Dois homens, não identificados, em uma motocicleta Honda Fan, cor e placa não anotada, realizaram assaltos a transeuntes na Rua Luiz Olavo de Andrade, no bairro Ipsep, nas proximidades da XI Geres, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo populares, os dois bandidos, armados, se aproximam das vítimas e o garupa anuncia o assalto. Só ontem (14), foram roubados três celulares de vítimas diversas. Após a prática do crime, os meliantes tomam destino ignorado.

Via Nayn Neto