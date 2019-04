Em Serra Talhada, funcionário do Hospam aciona polícia após ser desacatado por paciente

Um caso de desacato foi registrado na noite desse domingo (31) no Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, um servidor de 45 anos, acionou o policiamento após ser desacatado por uma paciente de 24 anos, residente na zona rural do município de Calumbi.

Diante as informações repassadas, os envolvidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia local onde foram ouvidas pela autoridade policial.