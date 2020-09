Em Serra Talhada, homem é detido após pedir para ex-mulher mudar a foto do perfil e desbloqueá-lo do Whatsapp

Um homem de identidade não revelada pela polícia acabou detido na tarde dessa quinta-feira (10), após descumprir uma medida protetiva contra a sua ex-mulher. O caso foi registrado no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima informou que seu ex-companheiro estava lhe perseguindo e que no momento que estava em um estabelecimento comercial deparou-se com o imputado, que de forma autoritária pediu que ela desbloqueasse seu número no Whatssap e que mudasse a foto do seu perfil no aplicativo.

Ainda de acordo com a PM, a mulher relatou também que o seu ex-companheiro disse que a mesma não poderia falar com outro homem nas redes sociais, além dele.

O homem foi localizado na sua residência e encaminhado pelos policiais até a delegacia local, para as devidas providências.