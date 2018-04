Em Serra Talhada, homem é preso após tentar vender objetos da mãe para comprar drogas

Um homem de 35 anos foi denunciado pela própria mãe, uma aposentada de 73 anos, após tentar vender objetos da casa para comprar drogas. O caso ocorreu na tarde dessa terça-feira (17), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que seu filho estava agressivo e tentou vender objetos da mesma, uma TV e um receptor. Ainda de acordo com a PM, a mãe do acusado informou que o mesmo é dependente químico e faz uso de maconha diariamente.

Com autorização da aposentada o policiamento fez uma busca no quarto do acusado onde foi encontrado duas porções de semente de maconha, a qual foi reconhecida pelo imputado como de sua propriedade.

Ante o exposto, as partes foram conduzidas à DP junto com o material apreendido e autuado em flagrante delito.