Em Serra Talhada, homem é preso suspeito de sequestro em Santa Cruz da Baixa Verde

Um homem de 50 anos, foi preso acusado de sequestrar uma pessoa de 28 anos. O sequestro aconteceu no Sítio Santa Clara, Zona Rural de Santa Cruz da Baixa Verde e culminou com a prisão do suspeito em Serra Talhada.

Segundo a Polícia Militares, a Guarnição de Santa Cruz foi solicitada, via central de rádio, para averiguar uma situação onde segundo ligação anônima, onde J.J. de F., 50 anos, havia colocado a vítima, C.L.F.L,., 28 anos, no interior de um veículo Polo e tomado destino sentido Serra Talhada. Ao realizar deslocamento no encalço do tal veículo, a equipe foi informada por populares que o referido veículo estava parado em uma residência no endereço supracitado. Chegando ao local, a vítima correu ao encontro do policiamento e o suspeito foi flagrado segurando cordas e um facão em punho.

A vítima relatou que estava amarrado e que o imputado havia o agredido, mas que o desamarrou quando percebeu a aproximação policial. Diante o exposto, as partes foram conduzidas a DPC local, onde o imputado foi autuado em Flagrante Delito.

Via Nayn Neto