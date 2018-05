Em Serra Talhada, homem tenta matar ex-esposa com faca peixeira e é impedido pela filha

Um homem de idade não revelada foi detido pela polícia, após tentar matar a sua ex-esposa de 42 anos, na noite dessa terça-feira (08), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima informou que seu ex-companheiro lhe ameaçou de morte com uma faca peixeira, sendo impedido pela sua filha.

Ainda segundo informações da PM, a filha da vítima relatou que no dia anterior o agressor chegou a quebrar duas portas da residência da ex-esposa, e retornou com uma faca peixeira; momento em que fez as ameaças, sendo impedido pela filha do casal que presenciou todo o confronto.

Diante dos fatos os envolvidos foram conduzidos até a DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.