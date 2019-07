Em Serra Talhada, homens tentam invadir o Hospam para agredir mulher grávida

Dois homens, um de 30 anos e outro de idade não revelada acabaram detidos pela polícia na tarde dessa quinta-feira (04), após causarem tumulto e perturbação de sossego na recepção do Hospital Agamenon Magalhães (Hospam) em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, os dois homens estavam tentando invadir o setor de enfermaria do hospital, para agredir uma gestante.

Ainda de acordo com a PM, a mulher informou ao policiamento que um dos agressores é seu companheiro, e que tinha lhe agredido minutos antes, com um soco na barriga, fazendo com que a vítima parasse no hospital.

Após receber atendimento médico e ser liberada, a vítima foi encaminhada até a delegacia junto com os imputados, porém não quis registrar queixa contra o seu agressor e todos foram liberados.