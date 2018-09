Em Serra Talhada, idoso esfaqueia homem com golpes no rosto por conta de uma cadeira

Um aposentado de 71 anos, foi detido na madrugada desse sábado (08), no Pátio de Eventos Waldemar de Oliveira em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia, uma cadeira quebrada foi o motivo da prisão.

Após serem acionados ao local, policiais encontraram a vítima ensanguentada e a faca peixeira no chão.

Em depoimento a PM, a vítima relatou que tinha pedido para o agressor sentar em uma cadeira quebrada, mas que não tinha proferidos xingamentos.

Já a versão do agressor foi diferente. “Ele mandou me sentar em uma cadeira quebrada e proferiu palavras de baixo calão. Fiquei irritado com isso e desferi uns golpes de peixeira, sim”. Disse o aposentado.

Diante do fato, os envolvidos foram conduzidos a DPC local, aonde o imputado foi autuado em flagrante delito.