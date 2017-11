Em Serra Talhada, IF Sertão-PE oferece curso para auxiliar quem vai abrir o próprio negócio

Com objetivo de auxiliar estudantes e profissionais que desejam abrir o próprio negócio e procuram um curso rápido para contribuir em sua formação, o campus Serra Talhada do IF Sertão-PE oferecerá nos próximos dias 04 e 05 de dezembro o curso de extensão livre: Modelo de Negócio Canvas.

O Canvas é uma ferramenta prática e versátil que permite enxergar todos os aspectos fundamentais de um modelo de negócios em apenas uma folha. Ele é composto por nove elementos que, juntos, cobrem as quatro principais áreas de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira.

O curso será realizado das 19h às 22h, no campus Serra Talhada e será ministrado pela professora Thaís Lopes.

Os interessados poderão fazer sua inscrição no dia 04, pouco antes de iniciar a aula, partir das 18h. É preciso que o estudante preencha a ficha de inscrição (disponível aqui) e anexe a xerox do CPF, RG ou CNH e comprovante de residência.

A participação no curso oferecerá certificado com carga horária de 6 horas.