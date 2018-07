Em Serra Talhada, jovem ameaça dar tiro no rosto de mulher no Bom Jesus

Um jovem de 19 anos, foi detido após ameaçar matar uma mulher de 26 anos, na noite dessa terça-feira (17), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima informou que estava conversando com uma vizinha, quando imputado E. M. da S., chegou e começou a discutir com a mesma que entrou em sua residência, o imputado a acompanhou e passou a dar murros na porta da casa. Ainda acordo com a PM, a doméstica relatou que o acusado ameaçou dar três tiros na porta e um tiro no rosto da mesma se chamasse a polícia.

Diante do fato os envolvidos foram conduzidos ate a DPC para que fossem tomadas as devidas providências.