Em Serra Talhada, jovem é detido em flagrante por dirigir embriagado e sem habilitação

Policiais Militares da guarnição de Trânsito foram informados pela Central de Operações que tinha havido um acidente na Rua José Alves da Silveira, bairro Nossa Senhora da Penha, Serra Talhada-PE, chegando ao local se depararam com o imputado 01 R. A. de Lemos, com sinais de embriaguez alcoólica onde conduzia um Fiat/Uno de cor branca e veio a colidir com a traseira um veículo Gol de cor cinza, que estava estacionado em frente a casa de seu proprietário, ao ser realizada a busca pessoal o envolvido informou que não possuía CNH e que o veículo havia sido entregue pelo imputado 02 E. N. Epaminondas de Carvalho.

Diante da situação o acusado foi conduzido a PRF para realizar o teste de alcoolemia sendo constatado 0,72 Mg/L, e logo em seguida à DPC local juntamente com os proprietários dos veículos, onde foi autuado em flagrante delito.