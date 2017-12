Uma dona de casa de 33 anos, moradora da Rua do Cruzeiro, no bairro Borborema, encontrou a porta da frente da casa arrombada e seus pertences revirados na manhã do último sábado (09).

A vítima procurou a Delegacia de Polícia local para denunciar o ocorrido. A polícia civil ainda informou, que a mulher confirmou que foram levadas 10 peças de roupas e ainda R$ 70 em dinheiro.