Em Serra Talhada, mãe vai a Delegacia de Polícia prestar queixa e descobre que filho participou de assalto

Uma mãe serra-talhadense teve um susto e ao mesmo tempo uma decepção nessa segunda-feira (7). Ela entregou a sua motocicleta modelo CG 125 ao seu filho de 29 anos, e descobriu que a moto foi utilizada em um assalto no dia 4 de janeiro, por volta das 20h, e que seu filho era um dos assaltantes.

O constrangimento ocorreu na Delegacia de Polícia onde a mãe foi prestar queixa, uma vez que o filho teria dito que emprestou a motocicleta a um amigo, de 28 anos, e este não teria devolvido o veículo.

Durante o registro da ocorrência, a polícia informou que a placa da moto batia com os dados de um veículo utilizado em assalto a uma jovem de 18 anos, moradora no bairro São Cristóvão.

Ao ser descoberto, o filho acabou entregando o endereço do comparsa, que reside no Centro de Serra Talhada. No quarto do suspeito foram encontradas duas facas peixeira, como também uma certa quantidade de maconha.

Ao retornar a DP a jovem reconheceu a dupla como os autores do assalto em 4 de janeiro, bem como identificou uma das facas utilizadas no ato criminoso. Um terceiro homem, de 29 anos, também foi detido por ser o dono do entorpecente.

Via Didi Galvão