Em Serra Talhada, menor de 12 anos xinga policial em sala de aula e acaba detido

Um aluno de apenas 12 anos foi detido pela polícia na tarde dessa quinta-feira (23), em uma escola localizada no bairro da Cohab em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

De acordo com o 14º BPM, um policial militar estava realizando um trabalho educativo e ao visitar a sala do menor, observou o comportamento inadequado do aluno, que fazia barulho e gestos obscenos, a vítima chamou atenção do menor, que não obedeceu e saiu da sala, voltando após 30 minutos xingando o PM.

Policiais Militares foram até a escola e realizaram uma busca minuciosa no menor que estava portando um chucho. Diante do fato, os envolvidos e o material apreendido foram apresentados na delegacia local.