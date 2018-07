Em Serra Talhada, menor xinga policiais durante abordagem no bairro São Cristóvão e tenta quebrar viatura

Um adolescente de idade não revelada, foi detido na noite desse domingo (08), após desacatar policiais, que realizaram uma bordagem no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, o menor estava bastante alterado, dizendo que o policiamento era “um bando de arrombado”, “desgraçados” e “safados”.

Ainda de acordo com a PM, o adolescente reagiu contra o policiamento, como também desferiu socos e chutes na viatura, sendo necessário o uso da força necessária para a segurança do efetivo e de terceiros. O irmão do menor informou que o mesmo teria quebrado vários objetos de sua residência.

Em seguida os envolvidos foram conduzidos até a DPC para que fossem tomadas as medidas cabíveis.