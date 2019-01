Em Serra Talhada, mulher agride companheiro a pedradas após ter crise de ciúmes

Uma mulher de 49 anos, foi detida pela polícia após agredir seu companheiro a pedradas. O fato aconteceu na noite dessa quarta-feira (02), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima (marido) acionou o policiamento e informou que foi agredido a pedradas pela sua companheira (imputada). A acusada (esposa) afirmou que agrediu seu companheiro, após uma crise de ciúmes por parte da mesma.

O casal foi conduzido até a delegacia local, onde a imputada foi submetida a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).