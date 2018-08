Em Serra Talhada, Paulo Câmara prevê Hospital Geral do Sertão para dezembro de 2019

O governador e candidato à reeleição, Paulo Câmara (PSB), visitou a feira do município de Serra Talhada, nessa segunda-feira (27). Paulo chegou à cidade um dia após adversários da coligação “Pernambuco que Você Quer”, do candidato ao Senado e deputado federal, Silvio Costa (Avante), o prefeito Luciano Duque (PT), além da vereadora Marília Arraes (PT), que também realizaram campanha no município.

Paulo Câmara vem sofrendo duras críticas dos oponentes à sua gestão na cidade sertaneja devido ao atraso na construção do Hospital Geral do Sertão Governador Eduardo Campos – HGS. O socialista se defende e promete, em caso de reeleição, a entrega do hospital para dezembro de 2019.

“Quando a gente inicia um hospital, como o Geral do Sertão, é para possibilitar a população um atendimento de qualidade, sem que ela precise se deslocar 300 quilômetros, como ocorre hoje. E fazemos isso em todas as áreas porque esse é o sentido do Estado. E tenho certeza de que faremos muito mais nos próximos quatro anos, com o apoio da população e de pessoas como o deputado Sebastião, Carlos Evandro (PSB), Vítor Oliveira (PR) Jarbas Vasconcelos (MDB) e Humberto Costa (PT)”, afirmou Paulo, em inauguração do comitê do deputado federal Sebastião Oliveira (PR).

Além de Sebastião Oliveira (PR), o ex-prefeito Carlos Evandro (PSB), além de Vítor Oliveira (PR), segundo colocado nas eleições municipais de 2016 estiveram presentes nas atividades.

Da Folha de Pernambuco