Em Serra Talhada, Paulo Câmara visita e inaugura obras nas áreas de Saúde e Educação. Confira a agenda

Em visita ao município de Serra Talhada, na manhã desta sexta-feira (16), o governador Paulo Câmara participa da terceira rodada do seminário Todos por Pernambuco, que chega ao Sertão do Pajeú. Ainda na cidade, o chefe do Executivo Estadual visita e inaugura obras para a população sertaneja.

À tarde, visita as obras do Hospital Geral do Sertão Governador Eduardo Campos, que se encontram com 23% de avanço físico de andamento. Atualmente, cerca de 210 profissionais trabalham na edificação, que terá aproximadamente 10 mil metros quadrados de área construída. As obras físicas, realizados pela Construtora Carajás, têm previsão de conclusão em março de 2020 e representam um investimento de R$ 48 milhões.

Ainda nesta sexta-feira, o governador inaugura o prédio definitivo do campus da Universidade de Pernambuco (UPE), em Serra Talhada. Com investimento de mais de R$ 5 milhões, a obra contempla biblioteca, auditório, área de convivência, almoxarifado, secretaria, laboratórios, salas de aula, salas de professor, sala de coordenação e sala de tutorias.

Com a inauguração do prédio definitivo do campus, a UPE terá condições de abrir novos cursos, em especial na área de saúde, e transformar a região num polo médico. Atualmente, a universidade oferece, no município, o curso de bacharelado em medicina. A colação de grau da primeira turma de medicina da UPE, em Serra Talhada, acontece ainda na noite da sexta-feira, tendo o governador como convidado especial da cerimônia.

Confira a agenda do governador Paula Câmara em Serra Talhada

9h – Participa do Programa Todos por Pernambuco (Sertão do Pajeú)

Local: Escola Estadual Methódio de Godoy Lima (Rua Manoel Antônio de Sousa, 735, Tancredo Neves – Serra Talhada/PE)

15h – Visita às obras do Hospital Geral do Sertão Governador Eduardo Campos

Local: BR 232 – Km 418, Serra Talhada/PE (Ponto de referência: margem esquerda, sentido Salgueiro)

16h – Participa da inauguração do Prédio da UPE e assina ordens de serviço para implantação do Sistema Adutor dos Campus da UPE, UFRPE e IFPE

Local: Av. Gregório Ferraz Nogueira, s/n, Bomba – Serra Talhada/PE (Ponto de referência: Estação Experimental Lauro Bezerra)

19h – Colação de Grau da Primeira Turma de Medicina da UPE

Local: Faculdade de Integração do Sertão (Rua João Luiz de Melo, 2110. Tancredo Neves, Serra Talhada/PE)