Em Serra Talhada, polícia apreende motocicleta roubada na cidade de Ibimirim

No início da tarde do último sábado (16), Policiais Militares do 14º BPM apreenderam uma motocicleta roubada. O fato aconteceu na Rua Afrânio Godoy, no centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a apreensão aconteceu graças a denúncias anônimas, dando conta que a motocicleta Honda CG 150, vermelha, placa KGH-2656 era produto de roubo. De imediato foi realizado diligências no intuito de localizar o veículo, tendo logrado êxito na tarde do último sábado, quando J.B.S., 49 anos foi abordado na referida moto. Ao ser consultado no SINESP Cidadão, foi confirmada a veracidade da denúncia, a moto foi roubada na cidade de Ibimirim-PE. O suspeito delatou aos policiais que adquiriu o veículo de um homem, não informado, justamente da cidade onde aconteceu o roubo.

Diante do exposto, a motocicleta e o suspeito foram conduzidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as devidas providências.

Via Nayn Neto