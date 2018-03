Em Serra Talhada, polícia fecha ponto de tráfico de drogas e corrupção de menores

Policiais Militares da PE-365 durante rondas no Avenida Triunfo, no bairro da Cohab em Serra Talhada, visualizaram os envolvidos em atitude suspeita, pois estavam em um local denunciado como ponto de tráfico de drogas. De imediato, foi realizada a abordagem e encontrado junto a eles 14 pedras de crack e com o imputado 01 J. É. Amador da Silva, 29 anos, a quantia de R$231,00. Ainda foi verificado que três dos envolvidos eram menores de idade de idade.

Diante dos fatos, todos os envolvidos juntamente com o material ilícito foram encaminhados a DPC local, onde o imputado 01 foi autuado em flagrante delito e recolhido para posterior audiência de custódia e para os imputados 02 E. C. da Silva, 19 anos e 03 J. N. de Souza, 26 anos foi confeccionado um TCO em desfavor de ambos.