Em Serra Talhada, Policiais militares aparecem de surpresa em aniversário de criança

O garotinho Luanderson Rickelmy expressou a sua avó a Srª Ana Lúcia o desejo em ter uma festa em comemoração ao seu aniversário de 04 anos com policiais. O qual foi realizado nesse sábado (09). A sua avó ao saber da paixão de seu neto por policiais, idealizou a tão sonhada festinha usando a temática de policiais em sua festinha e com o grande desejo de ver seu netinho feliz, solicitou a equipe do GATI do 14°BPM, se poderiam fazer uma surpresa ao seu neto.

A Srª Lúcia narrou a paixão de seu neto por policiais a equipe e foi prontamente atendida. Os Policias militares seguiram ao endereço do jovem aniversariante, na Rua Livino Gomes, 158, bairro Bom Jesus, Serra Talhada, surpreendendo o jovem aniversariante, que ao ver a viatura ficou extremamente feliz com a surpresa, abraçando a todos os policiais ali presentes. Momento emocionante para o jovem Rickelmy, familiares e policiais militares.

Via Nayn Neto