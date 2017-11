Em Serra Talhada, projeto ‘Lei Seca Mirim’ realiza formatura com alunos da escola Nossa Senhora da Penha

Nessa terça-feira (14), foi realizado a primeira formatura do projeto Lei Seca Mirim na Câmara de Vereadores de Serra Talhada beneficiando 175 alunos da Escola Nossa Senhora da Penha localizado no bairro da Cohab, tendo como gestora, Jacinta Ferraz, que não mediu esforços para que o evento ocorresse.

Várias autoridades prestigiaram o evento, entre elas: a Gerente da XI Geres – Karlla Millene, o Coordenador da Lei Seca no Sertão – Capitão Cristóvão, o Cmt da 1º CIPM – Major Norberto, o Coordenador do Sest Senat – Roberto Caribê, o representante da XI Geres – Hugo Leonardo, o Secretário de Educação – Edmar Júnior, os vereadores José Raimundo e Rosimério de Cuca e o Coordenador do Nuprev Sertão – Capitão Fábio e os componentes da sua equipe Cabo Carvalho e Cabo Espedito, a assistente social do CAS da PM – Milane, bem como o corpo docente da Instituição supracitada: Nílvia, Manoel Vicente, Lucicleide, Dayane, Osana, Adalberto, a coordenadora Angelita e a vice-diretora – Meca.

A festa foi marcada por muita emoção desde o canto do Hino Nacional, entrega de medalhas para os alunos destaques, prêmios para as melhores redações e diversas atividades lúdicas para promover a socialização no transcorrer da solenidade. A Cerimônia foi conduzida pela soldado Eliane Lima representando o 14º BPM e o Cabo Danilo, Educador da Operação Lei Seca e idealizador do Projeto.

Segundo o Cabo Danilo – Educador da OlS Sertão: “Em suma, é na escola que se conscientiza a criança em relação ao trânsito, criando nela valores como companheirismo, cooperação, tolerância, comprometimento e solidariedade.”

Segundo o Capitão Cristóvão – Coordenador da Lei Seca no Sertão: “O Projeto Lei Seca Mirim visa estimular nos alunos hábitos e comportamentos seguros no trânsito, transformando o conhecimento em ação, por meio de observação, vivências e situações encontradas no seu cotidiano, bem como a interpretação crítica do mundo onde vive, colocando em prática os conhecimentos adquiridos iremos contribuir com a construção de conceitos e valores, para o exercício da cidadania.”