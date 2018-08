Em Serra Talhada, vândalos quebram luminária e picham banco poucas horas da inauguração da Praça Barão do Pajeú

Poucas horas depois de reinaugurada a nova Praça Barão do Pajeú, em frente à igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha já virou alvo da ação criminosa de vândalos. Uma luminária de piso foi destruída e um dos bancos da Praça já foi pichado.

O vandalismo demonstra a falta de educação de parte da população, com um equipamento que é de uso público,

para servir a própria população. Mas expõe também a falta de capacidade do governo municipal de cuidar do patrimônio público. Um equipamento como este tem que contar com a vigilância da guarda municipal. Até porque não só os vândalos, mas as crianças também poderão facilmente danificar equipamentos instalados nesta Praça.

CÂMERAS

Se já contássemos com câmeras de vigilâncias na cidade, como há muito tempo se cobra do poder público, facilmente esses elementos seriam identificados. Mas sem vigilância eletrônica e sem a presença da guarda municipal, não sabemos ainda até quando o equipamento estará de “Pé”.

Via Leia Mais PE