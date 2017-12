Em Serra Talhada, veículo invade pátio de posto e colide de frente com bomba de combustível

Na tarde dessa quinta-feira (14), um veiculo de transporte alternativo, perdeu o controle e colidiu com uma bomba de combustível do Posto Santa Luzia, localizado na PE-365, nas proximidades do bairro Mutirão, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo testemunhas, a Veraneio, conduzida por um homem conhecido apenas como “Duda”, residente no distrito de Jatiúca, por motivos desconhecidos, invadiu o pátio do posto e colidiu de frente com a bomba de combustível. O motorista sofreu apenas escoriações na cabeça, foi socorrido para o HOSPAM e passa bem. O veículo faz a linha Serra Talhada/Triunfo.

Via Nayn Neto