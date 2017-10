Em Serra Talhada, vereador diz que Augusto César critica Paulo Câmara, “mas tem cargos no Hemope, Compesa e Detran”

Pronto para deixar o PROS e migrar para o PSB, partido do governador Paulo Câmara, o vereador Gilson Queiroz, não pensou duas vezes em sair em defesa do Chefe do Executivo Estadual, ao usar a tribuna da Casa de Leis de Serra Talhada, durante a sessão ordinária desta segunda-feira (09).

Ao defender Câmara, Gilson mirou em direção ao colega parlamentar, Pinheiro de São Miguel do PTB e sobrou até para o deputado Augusto César do mesmo partido, que tem sustentado fortes críticas contra o governador de Pernambuco.

No contra-ataque, o parlamentar revelou em alto e bom tom, que o deputado lidera o ranking de indicação para cargos em órgãos estaduais em Serra Talhada.

“ O Augusto César… O vereador Pinheiro chegar aqui e diz que o governador é a coisa mais ruim do mundo. O Augusto César, chega e diz que, é a coisa mais ruim do mundo. Agora tudo com os cargos no HEMOPE, na Compesa, no Detran…tudo! Mas, o governador não vale nada! Mas, estão todos bebendo água na casa do passarinho que não presta. Tudo bebendo do veneno. Como é que você está lá sendo beneficiado e está falando que não presta?”, questionou o parlamentar completando:

“Augusto César tem todos os cargos dentro de Serra Talhada. Só não presta para uma coisa?”, reforçou o questionamento.

De Júnior Campos