Em Sertânia, caminhão carregado com madeira sem documentação fiscal e ambiental é retido

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na madrugada dessa terça-feira (1º), um caminhão que transportava 46 m³ de madeira sem a documentação fiscal e ambiental, na BR 110, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. O veículo havia saído da cidade de Moju, no Pará, com destino a Caruaru, no Agreste.

De acordo com a PRF, o flagrante foi realizado durante a abordagem a um caminhão com placas do Espírito Santo, no quilômetro 96 da rodovia. Ao solicitar a documentação da carga, o motorista informou que não portava a nota fiscal nem o Documento de Origem Florestal (DOF), que são obrigatórios para o transporte da mercadoria.

O caminhão ficou retido no pátio da PRF e a ocorrência foi encaminhada à Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), para a realização dos procedimentos legais. Ainda segundo a PRF, a quantidade de madeira apreendida é suficiente para cobrir o telhado de 46 casas populares. (G1)