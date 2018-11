Em um dia chove 131% mais que o esperado para novembro em Serra Talhada

Da segunda-feira (26) até a manhã desta terça (27) choveu 131% mais que o esperado para todo o mês de novembro em Serra Talhada, no Sertão. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), no total, em 24 horas choveu 64 mm no município, quando o esperado para 30 dias era 27,7 mm.

O calçamento de uma rua localizada nas proximidades do bairro da Cohab foi destruído e deixou a tubulação exposta. No mesmo local, a parte de um carro ficou “enterrada”, devido a quantidade de terra.

A Apac informou que pancadas de chuva são comuns na região durante este período, conhecido como pré-estação chuvosa. A previsão é que, nos próximos dias, mais chuvas sejam registradas tanto no Sertão como no Agreste.

Por causa dos transtornos, a Prefeitura de Serra Talhada disponibilizou os números da ouvidoria e da Defesa Civil do município para que os moradores possam entrar em contato. São os seguintes: (87) 99626-2505 e (87) 99608-3139.

