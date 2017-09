Em uma semana, Sertão de Pernambuco registra 11 mortes violentas

O Sertão de Pernambuco registrou 11 mortes violentas entre os dias 21 e 27 de agosto. São dez casos de homicídios e um de latrocínio.

Os números integram um levantamento nacional feito pelo G1, que é o ponto de partida de uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O projeto tem um nome: Monitor da Violência. Com uma série de iniciativas que envolvem reportagem e análise de dados, o projeto vai fazer o acompanhamento desses e de outros casos de violência no país.