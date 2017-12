Embriagado, filho ameaça o pai com um punhal e acaba detido pela a PM em Serra Talhada

Um homem de 26 anos foi detido após ameaçar o próprio pai com um punhal. O fato aconteceu na madrugada do último sábado (09), no bairro Caxixola em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que o imputado N. P. da S., seu filho, havia chegado a sua residência com sintomas de embriaguez e armado com um punhal e que o ameaçou de morte. O punhal não foi localizado.

As partes foram encaminhadas à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis