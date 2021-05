Emenda de Tony Gel vai beneficiar forrozeiros de Caruaru

Uma emenda parlamentar do deputado estadual Tony Gel (MDB), destinada a prefeitura de Caruaru, vai beneficiar trios-pé-de serra, bandas de pífanos, músicos e forrozeiros da Capital do Agreste.

A expectativa de Tony Gel é de que, com a emenda parlamentar, no valor de R$ 200 mil, a Prefeitura de Caruaru possa ajudar financeiramente, durante o mês de junho, os artistas locais que se apresentam no período junino no município. O valor será enviado para a Fundação de Cultura de Caruaru, através da FUNDARPE.

“Através de emenda parlamentar destinei o valor de R$ 200 mil para os artistas de Caruaru. Esses recursos vão garantir um auxílio aos cantores, músicos, bandas de pífanos, trios pés-de-serra, entre outros artistas que se apresentam nas festas juninas do nosso município”, disse Tony Gel.

