Emocionados, Safadão e Xand Avião se despedem de Gabriel Diniz

Muito emocionado, o cantor Wesley Safadão, padrinho musical de Gabriel Diniz, chegou ao velório do cantor por volta das 13h desta terça-feira, em João Pessoa (PB). O também cantor Xanddy Avião foi aplaudido pelo público presente quando se aproximou do caixão e beijou a testa de GD.

Safadão sentou-se próximo aos familiares e, bastante abalado, recebeu os pêsames dos que estão mais próximos ao caixão.

Milhares de fãs foram ao Ginásio de Esportes Ronaldo Cunha Lima (Ronaldão) se despedir de Gabriel Diniz. A mãe de Gabriel, Ana Maria Diniz, e sua namorada, Karolina Calheiros, estão em uma sala reservada do ginásio. O pai, Francisco Diniz, está presente quase todo o tempo ao lado do corpo do filho.

Da Folha de PE