Emprego: confira 257 vagas disponíveis em 15 municípios de Pernambuco nesta sexta

Através da Agência do Trabalho, há oportunidades para carpinteiro, cozinheiro, auxiliar de limpeza, garçom, eletricista, pintor de automóveis, entre outras ocupações.

O sistema público da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação (Seteq-PE) reúne, nesta sexta-feira (5), 257 vagas de emprego em 15 municípios do estado. As oportunidades foram disponibilizadas através das unidades da Agência do Trabalho.

Do total, oito vagas são para o cargo de pedreiro em Belo Jardim e outras dez são para o mesmo cargo em Caruaru. Há também oportunidades para farmacêutico, faxineiro, barman, eletricista, fiscal de obras, servente de obras, serralheiro, entre outros (confira lista completa mais abaixo). Há vagas no Recife (43), Arcoverde (5), Belo Jardim (16), Bezerros (4), Cabo de Santo Agostinho (18), Camaragibe (4), Caruaru (54), Garanhuns (10), Igarassu (15), Ipojuca (9), Petrolina (16), Salgueiro (9), Santa Cruz do Capibaribe (9), Serra Talhada (7) e Vitória de Santo Antão (38). Os interessados devem procurar uma das Agências do Trabalho do estado. O atendimento ocorre preferencialmente com agendamento, feito pelo site da secretaria ou pelo Portal Cidadão. Vagas de emprego Cidade Cargo Quantidade de Vagas Experiência Salário Escolaridade Arcoverde Cobrador externo 1 Seis meses R$ 1.100 Médio completo Arcoverde Farmacêutico 1 Não exigida Não informado Superior completo em farmácia Arcoverde Moldador de borracha 1 Não exigida Não informado Fundamental completo Arcoverde Padeiro 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Arcoverde Operador de negócios 1 Seis meses Não informado Superior incompleto (administração) Belo Jardim Pedreiro 8 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Bezerros Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1 Seis meses Não informado Não exigida Bezerros Auxiliar Administrativo 1 Seis meses Não informado Médio completo Bezerros Vendedor pracista 2 Seis meses Não informado Médio completo Cabo de Santo Agostinho Barman 2 Seis meses CTPS R$ 1.148 Médio completo Cabo de Santo Agostinho Faxineiro 3 Seis meses CTPS R$ 1.222 Médio completo Cabo de Santo Agostinho Garçom 2 Seis meses CTPS R$ 1.122 Médio completo Cabo de Santo Agostinho Promotor de vendas 3 Seis meses CTPS R$ 1.340 Médio completo Cabo de Santo Agostinho Recreador 1 Seis meses CTPS R$ 1.666 Médio completo Cabo de Santo Agostinho Técnico de Controle de Qualidade de Alimentos 1 Seis meses CTPS R$ 2.000 Médio completo Camaragibe Açougueiro 1 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Camaragibe Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Caruaru Almoxarife 1 Seis meses CTPS R$ 1.589 Médio completo Caruaru Auxiliar de Churrasqueiro 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Carpinteiro auxiliar 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Cobrador pracista 1 Seis meses Não informado Médio completo (CNH A, B ou AB) Caruaru Cozinheiro geral 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Eletricista 1 Seis meses CTPS R$ 1.692 Médio completo Caruaru Fiscal de obras 1 Seis meses Não informado Médio completo + técnico em edificações Caruaru Gerente comercial 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Caruaru Mecânico de manutenção de automóveis 2 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Operador de betoneira 1 Seis meses CTPS R$ 1.692 Fundamental completo Caruaru Operador de empilhadeira 1 Seis meses CTPS R$ 1.300 Médio completo Caruaru Operador de tratores diversos 1 Seis meses R$ 1.692 Médio completo Caruaru Pedreiro 4 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Caruaru Pedreiro 10 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Caruaru Pedreiro de Acabamento 5 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Caruaru Recpcionista Atendente 1 Seis meses CTPS R$ 1.100 Médio completo Caruaru Serralheiro de alumínio 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Servente de obras 3 Seis meses R$ 1.296 Fundamental completo Caruaru Servente de obras 2 Seis meses Não informado Fundamental incompleto Caruaru Técnico de imobilização ortopédica 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Caruaru Técnico de manutenção industrial 5 Seis meses Não informado Médio completo Caruaru Vendedor porta a porta 3 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Vendedor pracista 1 Seis meses Não informado Médio completo Caruaru Vidraceiro 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Garanhuns Açougueiro 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Garanhuns Montador de móveis de madeira 1 Seis meses Não informado Médio completo Garanhuns Técnico de Laboratório Industrial 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Garanhuns Técnico mecânico 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Igarassu Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1 Seis meses Não informado Médio completo Igarassu Auxiliar administrativo 1 Seis meses Não informado Superior incompleto Igarassu Auxiliar de Logística 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Igarassu Comprador 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Igarassu Jardineiro 2 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Igarassu Operador de caldeira 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Igarassu Operador de empilhadeira 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Igarassu Preparador de máquinas-ferramenta 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Igarassu Técnico mecânico 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Igarassu Tecnólogo em gestão de sistema de informação (Estágio) 2 Não exigida Não informado Superior incompleto (tecnologia da informação) Igarassu Torneiro mecânico 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Ipojuca Cozinheiro geral 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Ipojuca Gerente de loja e supermercado 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Petrolina Analista de logistica 1 Seis meses CTPS Não informado Superior completo (logística) Petrolina Armador de Ferragens na Construção Civil 1 Seis meses Não informado Fundamental incompleto Petrolina Auxiliar administrativo 1 Seis meses CTPS Não informado Superior incompleto (administração) Petrolina Camareira de Hotel 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Petrolina Carpinteiro 1 Seis meses Não informado Fundamental incompleto Petrolina Eletricista 1 Seis meses Não informado Fundamental incompleto Petrolina Encanador 1 Seis meses Não informado Fundamental incompleto Petrolina Fiscal rodoviário 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Petrolina Mestre de Obras 1 Seis meses Não informado Fundamental incompleto Petrolina Montador Soldador 1 Seis meses Não informado Fundamental incompleto Petrolina Recepcionista de Hotel 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Petrolina Servente de limpeza 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Petrolina Técnico de Operação Eletrotécnica 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Petrolina Técnico em segurança do trabalho 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Petrolina Vendedor de serviços 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Petrolina Vendedor interno 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Açougueiro 2 Seis meses CTPS R$ 1.124 Médio completo Recife Açougueiro 1 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Recife Alinhador de Pneus 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Analista de Recursos Humanos 1 Seis meses CTPS R$ 1.500 Médio completo Recife Analista Fiscal (Economista) 1 Seis meses CTPS Não informado Superior completo (contábeis) Recife Assistente de Contadoria Fiscal 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Auxiliar técnico de refrigeração 1 Seis meses CTPS R$ 1.200 Médio completo Recife Churrasqueiro 1 Seis meses R$ 1.150 Fundamental completo Recife Costureira de máquina reta 1 Seis meses Não informado Não exigida Recife Costureira em Geral 1 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Recife Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Estofador de móveis 2 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Recife Forneiro de padaria 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Funileiro de Automóveis(Reparação) 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental incompleto Recife Impressor flexográfico 2 Seis meses CTPS Não informado Fundamental incompleto Recife Líder de Manutenção Mecânica 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Mecânico de automóveis e caminhões 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Mecânico de refrigeração 3 Seis meses CTPS R$ 1.439 Médio completo Recife Mecânico de refrigeração 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Montador de móveis de madeira 1 Seis meses CTPS R$ 1.240 Fundamental completo Recife Passadeira de Peças Cofeccionadas 1 Seis meses CTPS R$ 1.200 Fundamental incompleto Recife Pintor de automóveis 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Pintor de automóveis 1 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Recife Pizzaiolo 1 Seis meses CTPS Não informado Médio incompleto Recife Serralheiro 1 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Recife Supervisor de recepção de hotel 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Técnico de manutenção eletrônica 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Técnico de refrigeração (instalação) 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo + (técnico em refrigeração) Recife Torneiro mecânico 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Vendedor pracista 4 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Salgueiro Auxiliar administrativo 1 Seis meses CTPS R$ 1.100 Médio completo Salgueiro Vendedor interno 3 Não exigida R$ 1.100 Médio completo Salgueiro Vendedor pracista 1 Não exigida Não informado Médio completo Salgueiro Vendedor pracista 2 Seis meses Não informado Não exigida Salgueiro Vendedor pracista 2 Seis meses Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Agente de microcrédito 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Carpinteiro 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Santa Cruz do Capibaribe Cortador de Roupas 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental incompleto Santa Cruz do Capibaribe Costureiro, a máquina na confecção em série 2 Seis meses Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Mecânico de motocicletas 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Santa Cruz do Capibaribe Promotor de vendas 1 Seis meses Não informado Não exigida Santa Cruz do Capibaribe Recepcionoista Atendente 1 Seis meses Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Vendedor interno 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Serra Talhada Chapista de lanchonete 3 Seis meses Não informado Fundamental incompleto Serra Talhada Garçom 2 Seis meses Não informado Fundamental incompleto Serra Talhada Recepcionoista de Consultório Médico ou Dentário 2 Seis meses Não informado Médio completo Vitória de Santo Antão Auxiliar administrativo 1 Seis meses CTPS Não informado Superior completo Vitória de Santo Antão Chefe de garagem (transporte rodoviário) 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Vitória de Santo Antão Eletricista 4 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Vitória de Santo Antão Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Seis meses CTPS Não informado Médio incompleto Vitória de Santo Antão Pedreiro 12 Seis meses CTPS Não informado Fundamental incompleto Vitória de Santo Antão Representante comercial autônomo 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Vitória de Santo Antão Servente de obras 15 Seis meses CTPS Não informado Fundamental incompleto Vitória de Santo Antão Supervisor de vendas comercial 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Vitória de Santo Antão Técnico em segurança do trabalho 1 Seis meses Não informado Médio completo Vagas para pessoas com deficiência Cidade Cargo Quantidade de Vagas Experiência Salário Escolaridade Camaragibe Auxiliar Adminstrativo 1 Não exigida R$ 1.218 Médio completo Caruaru Auxiliar de limpeza 1 Não exigida Não informado Fundamental completo Ipojuca Auxiliar de cozinha 1 Seis meses Não informado Médio completo Ipojuca Camareira de hotel 1 Seis meses Não informado Médio completo Ipojuca Chefe de cozinha 1 Seis meses Não informado Médio completo Ipojuca Confeiteiro 1 Seis meses Não informado Médio completo Ipojuca Cozinheiro geral 1 Seis meses Não informado Médio completo Ipojuca Recepcionista de hotel 1 Seis meses Não informado Médio completo + inglês e espanhol básicos Recife Embalador, a mão 1 Seis meses CTPS R$ 1.120 Médio completo Vitória de Santo Antão Auxiliar de Limpeza 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Vagas temporárias Cidade Cargo Quantidade de Vagas Experiência Salário Escolaridade Cabo de Santo Agostinho Auxiliar Operacional de Logística 5 Seis meses CTPS R$ 1.300 Médio completo Cabo de Santo Agostinho Técnico de Laboratório Industrial 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Caruaru Carpinteiro 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Caruaru Encanador 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Caruaru Pedreiro 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Garanhuns Auxiliar de Linha de Produção 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Garanhuns Vendedor pracista 5 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Belo Jardim Pedreiro 8 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Ipojuca Serralheiro 1 Seis meses R$ 1.600 Médio incompleto Do G1 PE