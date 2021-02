Emprego: confira 292 vagas ofertadas em 19 municípios de Pernambuco nesta terça

Do total, seis vagas foram reservadas para pessoas com deficiência e outras 49 são temporárias. As oportunidades são para os cargos de vigilante, pedreiro, padeiro, eletricista, balconista, vendedor, consultor de vendas, entre outros (confira lista completa mais abaixo).

Há vagas no Recife (50), Arcoverde (3), Belo Jardim (20), Bezerros (4), Cabo de Santo Agostinho (4), Camaragibe (44), Caruaru (43), Garanhuns (5), Goiana (2), Ipojuca (4), Igarassu (6), Nazaré da Mata (2), Paudalho (3), Petrolina (11), São Lourenço da Mata (32), Salgueiro (4), Santa Cruz do Capibaribe (13), Serra Talhada (2) e Vitória de Santo Antão (41).

Os interessados devem procurar uma das Agências do Trabalho do estado. O atendimento ocorre preferencialmente com agendamento prévio, feito pelo site da secretaria ou pelo Portal Cidadão.

Vagas de emprego Cidade Cargo Quantidade de Vagas Experiência Salário Escolaridade Arcoverde Consultor de vendas 1 Seis meses Não informado Médio completo Arcoverde Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Não exigida R$ 1.100 Fundamental completo Arcoverde Supervisor comercial 1 Seis meses CTPS Não informado Superior completo (administração) Belo Jardim Eletricista 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo + técnico elétrica ou eletrotécnica Belo Jardim Técnico de operação eletrotécnica 5 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Belo Jardim Topógrafo 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Bezerros Auxiliar administrativo 1 Seis meses Não informado Médio completo Bezerros Cozinheiro de restaurante 2 Seis meses Não informado Não exigida Bezerros Vendedor pracista 1 Seis meses Não informado Médio completo Cabo de Santo Agostinho Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 3 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Cabo de Santo Agostinho Serralheiro 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Camaragibe Calceteiro 5 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Camaragibe Encanador 10 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Camaragibe Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 3 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Camaragibe Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) 5 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Camaragibe Operador de retro-escavadeira 10 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Camaragibe Pedreiro 10 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Camaragibe Tecnólogo em gestão de sistema de informação 1 Seis meses CTPS Não informado Superior completo (tecnologia da informações) Caruaru Ajudante de padeiro 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Auxiliar de manutenção predial 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Auxiliar de manutenção predial 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Caruaru Auxiliar de padeiro 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Balconista 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Caruaru Copeiro de hospital 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Caruaru Cozinheiro geral 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Eletricista 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo + curso na área + NR10/35 Caruaru Encanador industrial 1 Seis meses Não informado Médio completo Caruaru Impressor de máquina ofsete 1 Seis meses Não informado Médio completo Caruaru Mecânico de manutenção de automóveis 2 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Mecânico de refrigeração 1 Seis meses Não informado Médio completo + curso na área + NR10 Caruaru Mecânico de refrigeração 1 Seis meses Não informado Médio completo + curso de mecânico de refrigeração Caruaru Padeiro 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Caruaru Padeiro 1 Seis meses Não informado Fundamental completo + curso na área Caruaru Pasteleiro 2 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Salgadeiro 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Soldador 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Caruaru Supervisor administrativo 2 Seis meses Não informado Médio completo Caruaru Técnico de imobilização ortopédica 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Caruaru Técnico de manutenção industrial 5 Seis meses Não informado Médio completo Caruaru Técnico em segurança do trabalho 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Caruaru Vendedor interno 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Caruaru Vendedor pracista 3 Seis meses Não informado Médio completo Caruaru Vigilante 6 Seis meses Não informado Médio completo Goiana Assistente de laboratório industrial 2 Seis meses CTPS R$ 1.420 Médio completo Igarassu Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Igarassu Encanador 5 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Ipojuca Atendente de lanchonete 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Ipojuca Cozinheiro geral 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Ipojuca Gerente de loja e supermercado 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Ipojuca Recreador 1 Seis meses Não informado Médio completo Nazaré da Mata Vendedor pracista 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Paudalho Analista de marketing 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Paudalho Auxiliar administrativo(Estágio) 1 Não exigida Não informado Superior incompleto (administração) + (técnica em administração) Paudalho Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 1 Seis meses Não informado Médio completo Petrolina Analista de logistica 1 Seis meses CTPS Não informado Superior completo (logística) Petrolina Atendente de telemarketing 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Petrolina Bobinador – eletricista 1 Seis meses Não informado Médio incompleto Petrolina Chefe de serviço de limpeza 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Petrolina Marceneiro 1 Seis meses Não informado Fundamental incompleto Petrolina Marceneiro 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Petrolina Mecânico de automóvel 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Petrolina Serralheiro 1 Seis meses Não informado Fundamental incompleto Petrolina Trabalhador rural 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Petrolina Tratorista agrícola 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Petrolina Vendedor pracista 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Açougueiro 1 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Recife Ajudante de serralheiro 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Alinhador de pneus 2 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Analista fiscal (economista) 1 Seis meses CTPS Não informado Superior Comp (contábeis) Recife Assistente de contadoria fiscal 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Assistente de serviço de contabilidade 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Atendente de cafeteria 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Auxiliar de confeitaria 1 Seis meses CTPS Não informado Médio incompleto Recife Auxiliar de escrituração fiscal (Estágio) 1 Seis meses Não informado Superior incompleto (contábeis/economia) Recife Auxiliar de pintor de automóveis 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Recife Auxiliar de pintor de automóveis 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Barbeiro 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental incompleto Recife Bolacheiro 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Camareira de hotel 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Controlador de pragas 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Costureira de peças sob encomenda 5 Seis meses R$ 1.300 Fundamental completo Recife Gerente de supermercado 1 Seis meses CTPS Não informado Superior (administração) Recife Lavador de automóveis 2 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Líder de manutenção mecânica 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Manicure 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Recife Mecânico de automóvel 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 2 Seis meses Não informado Fundamental completo Recife Motofretista 1 Seis meses CTPS Não informado Médio incompleto Recife Padeiro 1 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Recife Polidor de veículos 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Recife Professor de técnicas de enfermagem 2 Seis meses CTPS Não informado Superior Compl (enfermagem) Recife Recepcionista atendente 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Recepcionista de hotel 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Serralheiro 2 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Recife Supervisor de recepção de hotel 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Técnico de impressora (matricial) 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Recife Vendedor pracista 4 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Salgueiro Técnico em segurança do trabalho 1 Três meses Não informado Médio completo Salgueiro Vendedor pracista 2 Seis meses Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Agente de microcrédito 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Auxiliar de confecção 1 Seis meses Não informado Fundamental completo + CNH B ou AB Santa Cruz do Capibaribe Auxiliar de costura 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Santa Cruz do Capibaribe Costureiro, a máquina na confecção em série 2 Seis meses Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Santa Cruz do Capibaribe Estampador de tecido 1 Seis meses Não informado Fundamental completo Santa Cruz do Capibaribe Mecânico de motocicletas 1 Seis meses CTPS Não informado Fundamental completo Santa Cruz do Capibaribe Operador de empilhadeira 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Santa Cruz do Capibaribe Promotor de vendas 1 Seis meses Não informado Não exigida Santa Cruz do Capibaribe Vendedor interno 1 Seis meses Não informado Médio completo + CNH AB Santa Cruz do Capibaribe Vendedor interno 1 Seis meses Não informado Médio completo Serra Talhada Motorista carreteiro 2 Seis meses CTPS Não informado Não exigida Vitória de Santo Antão Almoxarife 2 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Vitória de Santo Antão Atendente balconista 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Vitória de Santo Antão Auxiliar de cozinha 1 Seis meses CTPS Não informado Médio incompleto Vitória de Santo Antão Auxiliar de eletrônica 1 Seis meses CTPS Não informado Superior incompleto (engenharia mecânica ou elétrica) Vitória de Santo Antão Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo + técnica em mecânica industrial ou eletromecânica) Vitória de Santo Antão Cozinheiro geral 1 Seis meses CTPS Não informado Médio incompleto Vitória de Santo Antão Eletricista 4 Seis meses CTPS Não informado Médio completo vitória de Santo Antão Encarregado de ativo fixo 1 Seis meses CTPS R$ 6.000 Superior Incomp (contabilidade) Vitória de Santo Antão Maître de restaurante 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Vitória de Santo Antão Operador de empilhadeira 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Vitória de Santo Antão Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Vitória de Santo Antão Pedreiro 12 Seis meses CTPS Não informado Fundamental incompleto Vitória de Santo Antão Servente de obras 15 Seis meses CTPS Não informado Fundamental incompleto

Vagas para pessoas com deficiência Cidade Cargo Quantidade de Vagas Experiência Salário Escolaridade Belo Jardim Leiturista 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo Caruaru Auxiliar de limpeza 1 Não exigida Não informado Fundamental completo Caruaru Porteiro 1 Seis meses Não informado Médio completo Recife Operador de telemarketing ativo e receptivo 2 Não exigida Não informado Médio incompleto Santa Cruz do Capibaribe Vendedor interno 1 Seis meses Não informado Médio completo Vitória de Santo Antão Operador de vendas (lojas) 1 Seis meses CTPS Não informado Médio completo