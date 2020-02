Empresa Stone abre vagas com salários de R$ 3,2 mil em Pernambuco

A fintech serviços financeiros Stone está com vagas de emprego abertas no estado de Pernambuco, na região do Vale do São Francisco, Gravatá e em Recife. De acordo com a empresa, as contratações buscam acompanhar o crescimento da companhia.

As vagas são para o time comercial e contam com salários a partir de R$ 3.254, de acordo com o cumprimentos de metas. A empresa também oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.

Para se inscrever e saber as vagas desejadas e a cidade mais próxima, o candidato interessado deve acessar o site. Segundo a empresa, não há pré-requisitos para a candidatura, mas já ter atuado na área desejada pode ser um diferencial.