Uma empresária de 56 anos morreu atropelada na PE-193, em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, no fim da tarde dessa quarta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, a mulher estava pedalando quando foi atingida por um veículo e morreu no local.

A Polícia Civil vai investigar o caso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)