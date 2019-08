Empresário da Nova Via se filia ao Cidadania em Serra Talhada

O empresário serra-talhadense Elyzandro Nogueira, pré-candidato a prefeito em 2020, recebeu na última quinta-feira (22) na sua residência em Serra Talhada, o deputado federal e presidente do partido Cidadania, Daniel Coelho, para fechar com o partido visando à disputa eleitoral do ano que vem.

Elyzando destacou semelhança no pensamento do grupo da Nova Via, com o posicionamento nacional do partido. “O cidadania vem se destacando muito bem, é um partido que tem se posicionado corretamente e vem debatendo as pautas importantes para o país sem radicalismo, flexibilizando onde tem que flexibilizar e cobrando e sendo mais rígido quando o debate exige, e isso é o que defendemos um debate de qualidade, propositivo, sem paixões e justo”. Afirmou o empresário, acrescentando.

“Daniel é uma grande liderança do estado, liderança na Câmara Federal, tem nos dado garantias de que o partido ficará com o nosso grupo e que nós é que vamos decidir o caminho que o partido vai trilar em Serra Talhada”.

Daniel Coelho afirmou que o Cidadania esta se organizando no estado e no País e ratificou a autonomia do diretório local do partido. “O Cidadania agora tem um grupo forte no município, um grupo que vai ter autonomia, vai ter independência, Elyzandro é o nosso líder no município e vai presidir o partido”.

Para o deputado uma candidatura do partido no ano que vem, dará a população de Serra Talhada uma alternativa: “Com certeza o povo não vai ficar preso na velha polarização, o Cidadania vai ter uma chapa forte para vereador e tenho certeza que também uma candidatura a prefeito, a bola agora está com diretório municipal aqui, que já está consolidado e formalizado”.

Via Nill Júnior