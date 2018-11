Empresário do Ceará morre após se envolver em acidente de trânsito na PE-122 no Sertão de PE

Um empresário de 54 anos morreu no final da tarde de quinta-feira (8) em um acidente de trânsito em Exu, no Sertão de Pernambuco. Segundo o Corpo de Bombeiros, Arnaldo Cardoso Lobo dirigia um veículo e bateu lateralmente em uma carreta na PE-122, na Serra do Araripe, próximo a divisa com o Crato, no estado do Ceará.

De acordo com os Bombeiros, Arnaldo ficou preso nas ferragens e morreu no local. A Polícia Militar disse que a vítima trabalhava no ramo automobilístico em Juazeiro do Norte, no Ceará.

A Polícia informou ainda que o motorista da carreta prestou socorro e teve ferimentos leves. (G1)