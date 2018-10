Empresário é assassinado a tiros na frente da Câmara de Vereadores de Serra Talhada

Um empresário identificado como Damião Oliveira, de 50 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (11), na Rua Enock Ignácio de Oliveira, defronte a Câmara Municipal de Serra Talhada (CMST).

Segundo informações, por volta das 07h30 dois homens não identificados, chegaram em uma moto e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

Ainda de acordo com informações, Damião tentou fugir do ataque entrando em sua residência, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

HOMICÍDIOS

Com essa morte, sobe para 28 o número de homicídios registrados na capital do Sertão do Pajeú em 2018. O último aconteceu na última segunda-feira (08), quando o corpo do jovem Diógenes do Nascimento Diniz, de 18 anos, foi encontrado às margens da BR-232.

Leia mais: Assassino tocou a campainha e esperou empresário abrir a porta para assassiná-lo em Serra Talhada

Relembre: Corpo de homem é encontrado às margens da BR-232, em Serra Talhada

Relembre: Polícia Civil identificou corpo encontrado às margens da BR-232, em Serra Talhada