Empresário encontra cachorro de estimação em Serra Talhada

O empresário serra-talhadense, Ivanildo Barros, conseguiu encontrar o seu cachorro de estimação na manhã desta terça-feira (03), graças a uma família que viu a repercussão do desaparecimento do seu cão, após a notícia ser publicada no Jornal Desafio Online e nas demais mídias de Serra Talhada.

“Ele foi encontrado por um popular por trás do antigo BNB Clube e foi levado para casa. Quando viram a notícia nos blogs da cidade, ele estava no início do bairro do Ipsep. Sendo bem tratado pela família, que disseram que podia faltar comida para eles, mas para o cão não”. Disse Ivanildo Barros, em contato com Jornal Desafio Online.

Após encontrar o seu cãozinho vira-lata, que é o xodó da família e está passando por tratamentos veterinários, o empresário fez questão de agradecer a todos pela maciça divulgação nas redes sociais.

“Quero agradecer, a Deus primeiramente, a nossa tão importante mídia falada e escrita, bem como a todas as pessoas que divulgaram, compartilharam e se solidarizaram com a minha causa, e enfim, contribuíram imprescindivelmente direta ou indiretamente ajudando e muito a encontrar meu cachorro de estimação. Estou deveras grato e alegre. Desejo muita saúde e paz pra todos vocês”. Agradeceu Ivanildo.

