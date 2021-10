Empresário itapetinense que recusou vacina morre vítima da Covid-19

Morreu na manhã desta quarta-feira (20), o empresário do ramo de transporte alternativo João Batista, 43 anos. As informações são do Blog do Marcello Patriota.

Segundo informações, ele estava internado há cerca de 5 dias na UTI do Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira, acometido pela Covid-19.

Nas redes sociais, familiares e amigos vinham fazendo correntes de orações pela sua recuperação.

João Batista era proprietário da JB TUR e trabalhava fazendo viagens de Itapetim para Campina Grande e João Pessoa na PB.

Informações repassadas ao Blog do Marcello Patriota, através da Secretaria de Saúde de Itapetim, João Batista recusou a vacina. Procurado por Agentes de Saúde, por várias vezes disse que não se vacinaria, pois não acreditava na eficácia dos imunizantes.

São muitos os casos de pessoas que durante esta pandemia, tiveram posturas negacionistas, de diferentes tipos: no começo, havia até quem duvidasse da existência do novo coronavírus. Depois, o relato passou a ser contra o isolamento social, contra as medidas de segurança (como o uso de máscaras), contra a vacina, ou mesmo promovendo medicamentos ineficazes como supostas curas milagrosas contra a doença.

DO Nill Júnior