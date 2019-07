Empresários, leitores e internautas visitam o estande do Jornal Desafio na 20ª Exposerra

Na noite dessa quinta-feria (11), vários empresários, leitores e internautas visitaram o estande do Jornal Desafio. na abertura da 20ª Exposerra. A maior Feira da Indústria, Comércio e Serviços do Sertão de Pernambuco abriu as portas por volta das 19h30.

Quem visitou o estande do 3º jornal mais antigo em circulação no Interior pernambucano, conferiu de perto toda a história de Serra Talhada contada através de álbuns de figurinhas, além de registar sua presença nas lentes do JD Online .

Confira as imagens abaixo de como foi a primeira noite de visitas na 20ª Exposerra.