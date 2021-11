Encontro reafirma Afogados como cidade-referência na tradição do bacamarte

Afogados da Ingazeira vem se tornando referência na preservação e reavivamento da importante tradição dos bacamarteiros. Todos os anos, bacamarteiros de todo o Estado, e até de outros Estados, tem vindo ao município participar desse encontro que já se tornou uma referência no calendário dos grupos de bacamarteiros.

O ex-prefeito de Afogados e Presidente da AMUPE, José Patriota, participou do encontro. “Ainda em nosso primeiro mandato à frente da prefeitura, demos continuidade às apresentações dos bacamarteiros, visando reavivar essa tradição. Precisamos incentivar os jovens a continuar, e fico muito feliz quando vejo as mulheres participando,” destacou Patriota.

O encontro contou com a participação de grupos de bacamarteiros das cidades de Gravatá, Cabo de Sto Agostinho, Calumbi, Solidão, Bezerros, Abreu e Lima, Carnaíba, São José do Belmonte, Recife e Juazeiro do Norte, no Ceará.