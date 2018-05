Enem 2018: boletos de inscrição devem ser pagos até hoje (23)

Os boletos da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, de R$ 82, devem ser pagos até esta quarta-feira (23). Caso o prazo não seja respeitado, o candidato não poderá fazer a prova.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os bancos levam de 3 a 5 dias para comunicar que o pagamento foi efetuado corretamente. Por isso, os participantes que entrarem no site do Enem podem demorar esse período para visualizar o status de “inscrição confirmada”.