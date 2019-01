Enem 2018: Inep antecipa liberação, e candidato já pode consultar resultado

Já estão liberados o resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018 na página do participante e no aplicativo Enem 2018 pela maior parte dos participantes. Prevista inicialmente para as 9h (horário do Recife), a liberação ocorreu mais de uma hora antes, por volta das 7h30.

Mas nem todos podem verificar; há uma exceção: quem não terminou o ensino médio e fez a prova para testar os conhecimentos – os chamados “treineiros – só verão as notas daqui a dois meses, em 18 de março. Isso porque o Inep, instituto que organiza a prova, prioriza a nota de quem usará o exame para tentar uma vaga no ensino superior no Sisu, pedir bolsa de estudos no Prouni ou tentar financiamento no Fies.

O Enem, utiliza o sistema de TRI (Teoria de Resposta ao Item), em que o mesmo número de acertos proporcione notas distintas, já que as questões têm pesos diferentes.

Para verificar o resultado, o candidato precisa preencher o CPF e a senha cadastrada na Página do Participante. De 22 a 25 de janeiro, os candidatos poderão utilizar a nota para se inscreverem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas nas instituições públicas de ensino superior, como universidades estaduais e federais. O resultado será divulgado dia 28, e o candidato terá do dia 30 ao dia 4 de fevereiro para realizar a matrícula nas instituições. Quem não for selecionado na primeira chamada poderá se inscrever para a lista de espera do dia 28 ao dia 4.

Em Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ofertará 6.972 vagas no Sisu, sendo 5.522 no Campus Recife, 1.020 no Centro Acadêmico do Agreste (Campus Caruaru) e 430 no Centro Acadêmico de Vitória (Campus Vitória).

Já a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) divulgou que oferecerá 3.980 vagas para os 1º e 2º semestres letivos. Serão 2.100 vagas no campus Dois Irmãos, 560 na Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG), 720 na Unidade Acadêmica de Serra Talhada (Uast) e 600 vagas na Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA).

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) divulgou que vai oferecer 350 vagas no sistema. Já naUniversidade de Pernambuco (UPE) serão 1.730 vagas divididas entre os polos de Escola Politécnica, Fcap e Santo Amaro, no Recife; além de Camaragibe, Serra Talhada; campus Arcoverde Garanhuns e Caruaru; Mata Norte, em Nazaré da Mata; Petrolina; Salgueiro e Mata Sul, em Palmares.

ProUni

Já o Programa Universidade para Todos (Prouni), que permite estudar com bolsas de até 100% em instituições privadas do país, receberá inscrições do dia 29 de janeiro a 1º de fevereiro. A primeira chamada será divulgada no dia 4 de fevereiro e a segunda, no dia 18. Caso não seja selecionado nas duas chamadas, o candidato pode se inscrever na lista de espera entre os dias 7 e 8 de março.

Podem participar do Prouni candidatos que não tenham diploma de ensino superior e que atendam a pelo menos uma das condições: ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada com bolsa, ser pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública.

O estudante também poderá se candidatar ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) entre os dias 5 e 12 de fevereiro. Os resultados serão divulgados a partir do dia 18 de fevereiro e a lista de espera estará aberta do dia 20 de fevereiro a 31 de março. O Fies permite ao estudante financiar as mensalidades do seu curso em instituições privadas.



Cronograma:

Enem

18/1 – Liberação do resultado do Enem 2018 para quem já concluiu o ensino médio

18/3 – Liberação do resultado do Enem 2018 para treineiros e divulgação do espelho da redação

Sisu

22/1 a 25/01 – Inscrições Sisu

28/1 – Resultado da 1ª chamada do Sisu

30/1 a 4/2 – Matrícula Sisu

28/1 a 4/2 – Manifestação de interesse na lista de espera do Sisu

ProUni

29/1 a 1/2 – Inscrições Prouni

4/2 – Resultado da 1ª chamada do Prouni

4/2 a 12/2 – Matrícula 1ª chamada do Prouni

18/2 – Resultado 2ª chamada Prouni

18/2 a 25/2 – Matrícula 2ª chamada Prouni

7/3 a 8/3 – Manifestação de interesse na lista de espera do Prouni

Fies

5/2 a 12/2 – Inscrições Fies

18/2 – Resultado Fies

20/2 a 31/3 – Manifestação de interesse na lista de espera do Fies