Energia elétrica pode ser cortada por atraso na conta de luz

As distribuidoras de energia elétrica já podem cortar o fornecimento dos clientes que não realizaram o pagamento das contas até essa segunda-feira (03).

Uma decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabeleceu o dia 1º de agosto para o retorno do desligamento da energia. Porém, como a data foi um sábado, a decisão passou a vigorar nessa segunda.

A suspensão dos cortes de energia por inadimplência começou no dia 23 de março, por causa da pandemia do novo coronavírus. Antes de ter o fornecimento cortado, os consumidores devem ser informados novamente sobre as contas em atraso.

Tarifa social



As famílias que baixa renda, que fazem parte do programa Tarifa Social, não estão sujeitas à suspensão do fornecimento de energia. Este grupo contará com o benefício até o fim do ano.

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa poderão fazer a solicitação do benefício da Tarifa Social de Energia da Celpe por meio do Whatsapp. O número é (81) 3217.6990.