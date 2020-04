Enfermeira diagnosticada com o novo coronavírus reside no bairro Ipsep, em Serra Talhada

A enfermeira de 37 anos que foi diagnosticada com o novo coronavírus, na quinta-feira (9), trabalha numa casa de saúde particular e reside mesmo em Serra Talhada, mas é natural de Triunfo, no Sertão do Pajeú.

Havia uma dúvida onde a profissional de saúde residia, mas o diretor da unidade de saúde onde ela atua confirmou que a mesma mora no bairro Ipsep.

“Eu não sabia que ela (enfermeira) morava em Serra Talhada, afinal, são 240 funcionários. Antes ela trabalhava aqui e morava lá. Quando ela votou da licença gestacional fez cinco plantões antes de entrar de férias e estamos testando todos os profissionais que tiveram contato com ela e estão com qualquer queixa”. Disse o médico.